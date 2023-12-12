"Решающие на поле боя": Умеров и Спрудс обсудили создание "коалиции дронов" для Украины

12 декабря в Киев прибыл министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым создание "коалиции дронов", чтобы поддержать наше государство в противостоянии России.

Детальнее об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины. Известно, что Умеров во время первой встречи со Спрудсом поблагодарил Латвию за всю оказанную военную помощь. Также он поблагодарил за инициативу создания "коалиции БПЛА".

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Дроны важны на фронте

Ведь развитие этой войны доказывает, что преимущество в способностях по этому направлению часто является решающим на поле боя,

– отметил Умеров.

Андрис Спрудс подтвердил, что Латвия будет в дальнейшем поддерживать как Украину, так и сотрудничество с нашим государством. Глава министерства обороны добавил, что "коалиция дронов", а также технологии для их развития важны для содействия спасению жизней наших военных. А также они позволяют приблизить Украину к победе.

Развитие технологий, в частности обеспечивающих жизнь солдат, является ключевым направлением нашей работы,

– цитирует его Минобороны Украины.

Напомним, что во время встречи в формате "Рамштайн" союзники нашего государства договорились о создании нескольких специальных коалиций. Они направлены на развитие военных возможностей Украины.

К примеру, Великобритания и Норвегия накануне на официальном уровне сообщили, что создали Коалицию морских сил и средств. Ее зона ответственности – усиление военно-морских возможностей нашего государства.

Умеров пообщался со своим венгерским коллегой

Обратим внимание на то, что накануне Рустем Умеров по телефону пообщался с венгерским министром обороны Кристофон Шалаем-Бобровницким. По словам украинского главы оборонного ведомства, этот разговор "был откровенным".

Рустем Умеров поблагодарил венгерскую сторону за оказанную нашему государству поддержку для противостояния российской агрессии.

Поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в сфере разминирования и медицины. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество,

– подчеркнул он.

Также Рустем Умеров подчеркнул, что пригласил венгерского коллегу в Киев с рабочим визитом. Правда, доподлинно неизвестно, как на это приглашение отреагировал Кристоф Шалай-Бобровницкий.