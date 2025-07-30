Бывший глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров теперь назначен на должность главы СНБО. Его основной задачей является изменение переговорной позиции в международной политике.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью нового министра обороны Дениса Шмыгаля для ВВС-Украина.

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Какая задача Умерова на посту главы СНБО?

Президент Владимир Зеленский решил заменить главу Совета по национальной безопасности и обороны, уволив с этой должности Александра Литвиненко и назначив Рустема Умерова, который, как отмечается, является хорошим переговорщиком.

По словам Шмыгаля, бывший глава оборонного ведомства несмотря на смену должности будет оставаться ключевым участником переговорного трека и должен усилить роль свою роль в этом процессе, которая является более важной.

Вы видите его роль как переговорщика сейчас. Он председатель переговорной группы, он секретарь СНБО, то есть было такое видение (президента – 24 Канал),

– сказал новоизбранный министр обороны.

Ранее Умеров доложил Зеленскому о трех основных условиях на переговорах в Стамбуле со стороны Украины. По его словам, Киев будет требовать полного прекращения огня, проведения встречи лидеров государств и продолжения гуманитарных обменов. Глава СНБО также отметил, что Украина полностью готова к завершению боевых действий.

Заметим, что 17 июля Верховная Рада приняла состав нового Кабинета Министров, что будет действовать под руководством нового премьера Юлии Свириденко. Президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей министерств, а также изменил должности действующих политиков. Так Рустем Умеров возглавил СНБО, а Денис Шмыгаль занял его должность и стал премьер-министром.