Умеров уволил 4 своих заместителей

Рустем Умеров подписал представление об увольнении по меньшей мере 4 заместителей министра обороны. Речь идет о Станиславе Гайдере, Александре Сергее, Юрии Джигире, Людмиле Дараган.

По меньшей мере двое из них переходят на новую должность. Причину увольнений Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

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Какая причина увольнений

Умеров подчеркнул, что система Министерства обороны Украины, в том числе ВСУ, ГУР и ГОСТ, во время военного положения является закрытым периметром. Все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми.

Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы. В этом контексте производятся и кадровые изменения. Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны,

– говорится в сообщении министра.

Таким образом Станислав Гайдер переходит на должность руководителя Офиса министра, а Людмила Дараган – государственного секретаря. Об изменениях Александра Сергея и Юрия Джигира, кроме увольнения, глава Минобороны не сообщал.

О новых назначениях, включая заместителей министра, Умеров пообещал сообщить отдельно.

Напомним, в конце сентября СМИ сообщали, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Однако на этом должностное лицо, как отмечалось, останавливаться не планировало.