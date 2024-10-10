Больше артсистем и новости о дальнобойном оружии, – Умеров встретился с британским коллегой Гили

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с коллегой, министром обороны Великобритании Джоном Гили. Главной темой встречи стали дальнейшие шаги для поддержки Сил обороны — как сейчас, так и в будущем.

Об этом сообщил Рустем Умеров. Также на встрече отдельно был затронут вопрос Плана победы Президента Владимира Зеленского, в частности в части обороны.

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Как прошла встреча глав Минобороны Украины и Великобритании

Великобритания действует на опережение, обеспечивая наших воинов необходимыми боеприпасами: артиллерийские, минометные, ПВО, противотанковые мины. Это пример для других партнеров, ведь своевременные поставки позволяют эффективнее уничтожать врага,

– сообщил Умеров.

По его словам, до конца года на фронте появится больше артиллерийских систем AS-90. Также Украина имеет хорошие новости по дальнобойному оружию и роботизированным системам – враг почувствует это на поле боя.

Умеров добавил, что Великобритания также активно работает над тренировкой и укомплектованием наших бригад стратегического резерва.

"Договорились с Джоном Гили вместе проработать список первоочередных потребностей, которые будут профинансированы за счет замороженных российских активов. Ключевой вопрос – инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Великобритания уже вовлечена в производство, но наша задача – расширить эти возможности и нарастить производство в ОПК", – сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Украина может получить разрешение на использование дальнобойного западного оружия для ударов по российским территориям до начала зимы 2025 года.