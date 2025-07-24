Генерал-лейтенант в отставке сказал, как лучше всего бороться с новой российской авиабомбой УМПБ-5

Утром 24 июля Россия запустила по Харькову управляемые авиабомбы. По предварительным оценкам, был применен новый тип УМПБ-5. Украине нужно искать пути упреждения. В частности, проводить разведку.

Для этого ВСУ нужно дальнобойное оружие с дальностью от 300 до 600 километров. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Как противодействовать УМПБ-5?

Игорь Романенко отметил, что оккупанты применили две управляемые авиационные бомбы. Сейчас продолжаются проработки по противодействию КАБам. Сейчас враг наносит удары по Харькову, Херсону, Сумам. То есть города, которые расположены недалеко от линии соприкосновения, страдают больше всего.

Поэтому надо искать пути по действиям на упреждение. Надо разведывать, где производятся такого рода средства воздушного нападения, где они хранятся, где стартовые площадки, в этом случае аэродромы, самолеты для того, чтобы применять такие бомбы. Для этого нам нужно дальнобойное оружие с дальностью от 300 до 600 километров,

– сказал он.

Украинские предприятия масштабируют ракетное оружие такого типа. В частности, дальнобойный "Нептун" с дальностью до тысячи километров, ракетный комплекс "Сапсан" с дальностью до 500 километров и так далее.

Однако эти предприятия работают в крайне сложных условиях. Захватчики пытаются разведать места, где в Украине расположено производство, нанести удары, разрушить, замедлить эти процессы и так далее.

Напомним, примерно в 11 часов утра 24 июля российская армия осуществила авиаудар по Шевченковскому району Харькова. По городу было два попадания. Россия могла запустить новые КАБы по Харькову. По предварительным оценкам, было применено УМПБ-5. Вероятно, их выпустил самолет Су-34 с территории Белгородской области. Ориентировочно с расстояния 100 километров.