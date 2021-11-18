"Умру, но в колхоз не пойду": актер Игнатуша рассказал, как выжила семья мамы в Голодомор

У семьи забрали все – еду, землю, скот и даже теплые вещи. Четверых детей, родителей и дедушку оставили умирать. Первым не стало дедушки, который отдал богу душу, упав посреди хаты, однако так и не вступив в колхоз.

Так начиналась история детства матери известного украинского актера, певца и режиссера Александра Игнатуши. О трагедии их семьи он рассказал в рамках проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений".

Заметьте Личная история о Голодоморе: 24 канал ищет героев для нового проекта

Забрали все, даже теплые вещи

Мама Александра Игнатуши родилась в 1925 году в селе Триполье, которое расположено фактически в 50 километрах от столицы Украины. Ей было 7 лет, когда начался геноцид украинцев.

Они были крестьянами. О зажиточности речь не шла. Бедная рабочая семья,

– вспомнил актер.

В их дом, как и к другим украинцам, пришли буксирные бригады и вытряхнули все. Актер вспоминает, что люди их называли "красными метлами" – они приходили с железными палками, которыми протыкали печки, пол и огород. Повсюду искали скрытое зерно и еду.

Вынесли все – даже пакетик с кукурузой отобрали. Странно и непонятно, да что там уже понимать... Забрали теплые вещи – кожух, платок, все зимнее,

– вспомнил Игнатуша.

Потом бабушка актера видела свой платок где-то в "торгсине" (специальном магазине, в котором можно было купить продукты питания и другие вещи за валюту или золотые и серебряные ценности, в 1932–1933 годах эти магазины стали одним из механизмов выкачивания драгоценностей и семейных реликвий у украинцев – 24 канал).

"Как забрали весь скот со двора и хлеб из амбара, и барахло, а нас четверо было маленьких (это было среди зимы). Не было ни еды, ни одежды. Ходить в школу не в чем было", – именно так спустя более 85 лет после геноцида написала о своем детстве Екатерина Игнатуша в своем сборнике стихов "А життя протіка, як ріка".



В 2019 году сын издал сборник Екатерины Игнатуши с поэзией / Фото из архива Александра Игнатуши

Коммунист хотел оставить семье теленка

Во время одного из рейдов коммунист хотел оставить семье теленка, однако другой не разрешил.

Их же принудительно брали в те "активисты" – не пойдешь ты, то будут проблемы. Молодых комсомольцев брали, а они были соседями и родственниками тех, у кого забирали хлеб,

– вспомнил актер.

Один из них заметил, что теленка спрятали за дверью, однако вышел из сарая и сказал, что ничего нет.

"Старший зашел, заметил этого теленка и вывел", – вспомнил рассказ матери актер.

Так у семьи не осталось ничего спрятанного. Игнатуша объясняет, что они были люди бесхитростные.

Может кто-то был более предусмотрительный или дальновидный, ведь были люди, которые ухитрялись спрятать и потом их это спасало. В маминой семье спрятанного не было,

– вспомнил сын Екатерины Матвеевны.

Согласно воспоминаниям Екатерины Игнатуши, у семьи забрали 45 соток земли. Через 86 лет женщина будет помнить, какая же это была земля: "Очень добротная, но ее забрали". Она также задаст риторический вопрос: "Когда нам вернут землю добротную, что взяли?"

"Пенсий тогда люди не имели и продать нечего было. Люди на ходу тогда умирали, без всяких надежд жило село", – вспомнила женщина.

"Умру, но в колхоз не пойду"

Забрав у людей все, коммунистический тоталитарный режим заставил людей вступать в колхоз – голод и нужда не оставляли выбора.

Их скот полностью забрали в колхоз, а дед матери Карпо сказал: "Умру, но в колхоз не пойду". Так и случилось. Он, наверное, из первых, в 1932 или 1933 году пришел с поля, посреди хаты упал и умер от голода,

– вспомнил болезненную историю Александр Игнатуша.

В семье было четверо дочерей. Однако пережить Голодомор удалось только двум старшим – маме актера и ее старшей сестре Ольге (1923 года рождения). Младшим Тане и Гале было по 1 или 2 годика и они постоянно просили есть.

Мой дед, отец моей матери, насобирал рожи (растение, которое употребляли в пищу – 24 канал) и пожарил их в печке на каком-то железе. Мама вспоминала, как младшая сестра говорила: "Мама, я йози, йози хочу". Ей дали немного этой рожи, она начала жевать и так и умерла,

– вспомнил актер рассказ матери.

Выжить помогали более зажиточные родственники и соседи

Сын 96-летней Екатерины Матвеевны вспоминает, что семья ела мерзлую свеклу, которую собирали на полях. Однако мать ему не рассказывала о том, что активисты-коммунисты ловили людей за кражу (из-за закона "о 5 колосках" даже за мелкую кражу и детей, и взрослых расстреливали, сажали в тюрьму и конфисковывали все – 24 канал).

Вспоминает, что она была маленькой, поэтому много могла не знать. Когда родители ходили искать еду, детей запирали и говорили сидеть тихо, чтобы их не украли, ведь бывали случаи каннибализма. Однако была и человечность, и самоотдача.

Мать рассказала, что у них был сосед или дальний родственник, молодой человек лет 25-ти. Он пришел к бабушке и предложил помощь: "Бабка, пойдемте рыбы наловите и покормите детей. Она говорит: "Как же я буду...". Потому что еще холодно было, никак в в воду не зайти…

– вспомнил актер.

И этот парень сказал, мол, она только подержит на берегу сеть, а он сам побредет в воду. Так они и поймали рыбу. Однако актер объясняет, что такое случалось не слишком часто, потому что и сил не было, и сеть надо было иметь, а люди не были готовы к такому ужасу.

Село Триполье расположено на правом берегу Днепра в долине реки Красная. Актер говорит, что спрашивал, помогло ли наличие рыбы в реке выжить. Но говорит, что люди только отмахивались, потому что кто был должен зимой с опухшими ногами ловить рыбу. Однако весной все же ловили садком вьюнов и щиповок.

"В детстве хотелось как можно быстрее, чтобы до цели какой-то дойти, чтобы оставить всю нужду позади, чтобы поскорее свое счастье найти", – вспоминает то время Екатерина Матвеевна.

Маму Екатерину отдали на зиму дяде

Колхозникам или тем, кто скрыл, хоть что-то перепадало. В семье Екатерины Матвеевны не было ничего, однако они не присоединились к системе.

Маму отдали на зиму дяде, который жил на другом конце их улицы. Приютил ее, хоть у него были свои дети. Они были колхозниками, то получали какую-то "пайку",

– вспоминает мужчина.

У дяди тоже была коза. Однако как начались тяжелые времена, сказали: "Теперь нечем кормить, возвращайся домой".

И 8-летняя мать актера весной 1933 года вернулась в голодный дом своих родителей.

Ели акацию, ремень, лебеду, паслен

Весной выживали благодаря цвету акации – дети лазили, собирали цвет и сырым его и ели. Ведь цветы сладкие.

Варили солдатский ремень, который был у деда Карпа, потому что дед во время Первой мировой войны воевал в царской армии,

– рассказывала актеру мама.

В самые тяжелые времена ели цветы штокрозы, – обрывали эти цветочки, сушили и из них что-то варили.



Во время геноцида семья мамы Игнатуши ела паслен / Фото с сайта Gardeners

"Вместо апельсинов и бананов паслись в паслене и лободе, и выполняли дома все работы, а курорт был в корыте в воде", – написала мама Александра, хоть в обычной жизни не любила об этом говорить.

Ради матери посадил шелковицу

Мать с большим уважением относится к шелковице и к плодам, потому что они спасались ею. Теперь, когда я уже построил свой дом в Триполье, то ради памяти матери о дереве и из уважения – посадил во дворе шелковицу,

– рассказал Александр Игнатуша.

Вспоминает, что мама очень радовалась этому, потому что говорила: "Это дерево, которое спасло нам жизнь, и о котором в Библии писалось, потому что под ним прятался от солнца Иисус Христос".



Актер с мамой Екатериной Игнатушей / Фото из архива Александра Игнатуши

Екатерина Матвеевна десятилетиями избегала рассказов

Актер вспоминает, что мама не рассказывала о Голодоморе, оберегая детей. Только немного начала, когда Александр учился в старших классах. Да и это не было целенаправленным рассказом.

Вспоминала только: "Ой, то страшное было. Люди ели друг друга и как мы выжили – не знаю",

– добавил Игнатуша.

Кроме того, он пояснил, что и власть могла предупредить, что не стоит вспоминать то время.

О том, что людей уничтожали голодом, вслух нельзя было говорить вплоть до 1987 года, то есть 54 года. Именно в этом году впервые прозвучало слово Голодомор, а первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимир Щербицкий признал факт голода 1933 года.

Игнатуша пояснил, что как фронтовики избегают разговоров о конкретике войны, потому что страшное люди стараются забывать, так и люди, пережившие Голодомор. Актер предполагает, что многое забылось и осталась "общая эмоция". Она и повлияла на дальнейшую жизнь.

Конечно же мы были приучены не выбрасывать хлеб. Это было недопустимо, хотя лекций нам не читали,

– пояснил актер.

Игнатуша вспомнил, что хоть он и родился через 22 года после Голодомора, но геноцид все же "отразился" на поколениях:

хоть мама вышла замуж за отца и я родился в Киеве, но меня и сестру (родная сестра Александра старше его на 3 года – 24 канал) откармливали;

нас кормили патологически – уже не хочу есть, А мне говорят, что надо;

фактически заливали рыбьим жиром;

хотели дать нам максимальное количество калорий – мы ели картошку, хлеб.



Родители актера Екатерина и Федор с маленькими Александром и сестрой /Фото из архива Александра Игнатуши

Александр Игнатуша объясняет, что в семье был фактически животный страх, что "завтра может не быть и надо есть сегодня".

В семье "про запас" уже в Киеве стояла соль, потому что она считалась ценностью. Актер пояснил: "Мы пользовались магазинной солью, но мешок стоял".

Отец актера Федор Игнатуша также пережил Голодомор, ведь они с Екатериной Дмитриевной были из одного села Триполье и жили в разных его концах. Историю его семьи мужчина знает меньше: "В семье было двое братьев и они выжили". Однако деда с двумя братьями репрессировали в 1938 году. По словам актера, они похоронены в Быковне (село на окраине Киева, которое является одним из крупнейших мест массового захоронения жертв коммунистических политических репрессий в СССР – 24 канал).



Бабушка Настя по отцовской линии осталась одна с сыновьями после того, как мужа репрессировали / Фото из архива Александра Игнатуши

Сатанистский режим

Актер вспомнил, почему прадед Карпо не пошел в колхоз.

Он был верующим, богобоязненным. А о том, почему не пойдет в колхоз, говорил: "Потому что это сатанистская власть",

– рассказал правнук.

Игнатуша подчеркнул, что "их цель была – уничтожить народ. Это была идеология придуманная и внедренная в жизнь коммунистами. Люди должны были погибать, чтобы они двигались в запланированном направлении".



Мать, бабушка актера и тетя Мария, выжившие в геноцид / Фото из архива Александра Игнатуши

Несмотря на долгую власть коммунистов, мать и тетя Ольга уже во взрослой жизни учили своих детей молиться и даже в советское время старались воспитать их не атеистами.

"Я так благодарна Богу за все, что нам дал! Все то, что нас окружает, все нам Господь послал", – написала Екатерина Матвеевна, пронеся веру в Бога на протяжении всей жизни.

Мать и отец Александра Игнатуши познакомились на Десне – они вместе работали на лесосплаве. Затем семья поселилась в Киеве. Стихи и прозу Екатерина Матвеевна начала писать только тогда, когда вышла на пенсию. Отец актера умер, мать живет с родной сестрой Александра Игнатуши. В ноябре 2021 года ей исполнилось 96 лет.



15 ноября Екатерине Матвеевне исполнилось 96 лет / Фото из архива Александра Игнатуши

Более сильного урока, чем побывать в Музее Голодомора, я не знаю

Спрашиваю актера, замечает ли он последствия тех страшных лет в своей жизни.

На себе – да. Например, я не доверяю социальной защите. То есть не верю, что государство как таковое поможет людям, если им будет плохо,

– рассказал Александр Игнатуша.

Привел в пример COVID-19 и пояснил, что "это общее ощущение", которое не зависит от страны проживания. Анализируя ту трагедию, актер считает, что люди не меняются.

"Ведь человек – это полуживотное и вместе с высокодуховными сентиментальными вещами существует жестокость и животность. Даже если накажут последнего палача на небесах, то разве не будут появляться новые?" – пояснил Игнатуша.

Подчеркнул, что это было насилие, ведь в 1932–1933 году был очень хороший урожай, который перевозили за границу.

Актер с мамой Екатериной (посередине), литератором (справа), тетей Ольгой (слева) и Василием Трубаем / Фото из архива Александра ИгнатушиАлександр Игнатуша озвучил монорадиоспектакль "Сверчок" по рассказу Василия Трубая "Голод". Прослушать его можно по ссылке.

Александр Игнатуша рассказал, что "ужас был и ужас остался", а с годами остается "печаль от этой несправедливости, когда люди не имели права на жизнь, потому что кто-то так решил".

Более сильного урока, чем побывать в Музее Голодомора на Печерске, я не знаю,

– пояснил мужчина.

Актер говорит: "Если у человека есть сердце, – восприняв и осознав эту информацию (о Голодоморе – 24 канал) раз, он будет помнить об этом. Не выбросит хлеба, поделится им, проявит доброту".