Умышленное затягивание: "оппоблоковец" подал более 700 поправок к языковому закону

Народные депутаты на согласительном совете пытались решить, когда продолжат рассматривать законопроект "О государственном языке". "Оппозиционный блок" внес немало правок, из-за чего голосование затягивается. Из двух с половиной тысяч поправок сейчас рассмотрели почти полсотни.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Уже вторую неделю подряд у нардепов на повестке дня – поправки к законопроекту о государственном языке. Завтра, 19 марта, депутаты рассмотрят поправку № 490, когда всего их – 2 500.

Следовательно, за неделю нардепы рассмотрели менее 500 правок. Вероятно, что столько же рассмотрят и на этой неделе. Именно поэтому вряд ли законопреокт примут уже в этот четверг, 21 марта.

Я хочу попросить всех коллег максимально мобилизироваться и дать возможность парламенту принять этот закон как можно быстрее, а именно – на этой неделе. Потому что этот закон действительно нужен государству и украинцам. И функционирование Украины как государства 28 лет без закона о государственном языке – нонсенс,

– подчеркнул нардеп, заместитель председателя фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

Каждую из 2 500 правок нардепы ставят на подтверждение. Они дискутируют и обсуждают ее важность. Больше всего споров возникает между депутататами из "Опозиционного блока", ведь именно они подали больше всего поправок. Один из "оппоблоковцев" предоставил примерно 700 правок. Это, соответственно, затягивает процесс рассмотрения и принятия законопроекта.

Однако сегодня, 18 марта, на согласительном совете тема законопроекта о языке хоть и звучала, но не была ведущей. Много нардепов являются кандидатами в президенты или их фракции представлены в парламенте. Соответственно, они агитируют за себя, рассказывают, как все изменится после их инаугурации. В конце концов, работа парламента превратилась в агитационную.