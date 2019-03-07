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      Артем Овдієнко

      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову

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      Законопроект про мову на часі
      Законопроект про мову на часі / Главред

      Закон про мову у другому читанні розглядали наші народні обранці. Сподіваємось, що доведуть його до розуму та ухвалять ще до того, як завершиться канденція чинного президента, який і зробив мову своїм передвиборним гаслом. Чи допоможе йому гасло – побачимо 31 березня.

      Маю зазначити, що закон про мову нам вже давно потрібен, може й грець з тим, що чинний президент цю тему використовує для перевиборів. Важливо, щоб закон таки ухвалили. Адже, як не крути, саме мова об'єднує людей в спільноту однодумців, саме мова є тим, що створює націю.

      В Кремлі, до речі, це чудово розуміють. Саме тому російську обов'язково вчать й чеченці, й буряти. Кремль десятками років робив усе можливе, щоб білоруси та кримчани використовували у своєму побуті саме російську, а не рідні мови. До чого це призвело – ми всі з вами чудово знаємо. Адже і в Мінську зараз білоруська мова – екзотика, і в Криму українську тепер вже не почуєш.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Щоб подібного не повторилося, а українці відмовилися від використання мови окупанта варто запровадити закон про мову, який зобов'яже українців розмовляти рідною мовою. Погоджуюсь, звучить дико, але схоже з нами саме так і треба: заборонами й зобов'язаннями примушувати нас до кращого життя, адже ми самі на голому ентузіазмі чомусь не спроможні ставати кращими.

      Простий приклад наведу: усі знають, що курити шкідливо. Шкідливо, дорого, від людини тхне сигаретним димом, ще й оточуючих примушує тією гидотою дихати. Кинути курити – це свідомий вибір нормальної людини. Але ж чомусь не кидають. Пам'ятаєте, який хайп піднявся, коли запроваджували законодавчу заборону на паління в кафе та ресторанах? Скільки тоді казок розказували, що ресторани збанкрутують, адже курці масово перестануть відвідувати заклади. І що в результаті? Закон запровадили, в ресторанах та кафе відвідувачів точно не поменшало. Проте зараз там можна дихати, не треба заходити і, пригинаючись через смог, розгледіти вільний столик. І одяг не потрібно прати після того, як 10 хвилин кави попив у прокуреній кафешці. Від тієї заборони стало краще усім. І тепер коли згадую, який шалений спротив чинили цій забороні – дивуюся, як таке взагалі могло бути?

      Більше того, я певен, що 99% відсотків українців, коли біля них в ресторані за сусіднім столиком раптом хтось напідпитку закурить – інші відвідувачі почнуть кликати офіціанта чи поліцію, бо ми тепер розуміємо, що палити в громадських місцях неприйнятно.

      Так само має бути і з російською мовою в Україні. Ми нарешті маємо усвідомити, що українцеві користуватися російською – це ненормально, ненеприродньо і огидно. Але і на 5 рік війни з Росією самі цього не можемо чомусь усвідомити. І як ми не могли усвідомити, що куріння вбиває, так само не можемо зрозуміти, що й російська вбиває. І це не алегорія. Адже саме російська мова тягне за собою прихід "русскава міра".

      З курінням ми наче трохи розібралися й малими кроками долаємо тепер цю згубну звичку. Зокрема, і завдяки офіційній забороні на куріння в громадських місцях. То ж тепер, коли отримаємо офіційну заборону на використання російської, може ми й згубну звичку розмовляти російською нарешті здолаємо?

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації мовне питання Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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