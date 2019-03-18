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      Навмисне затягування: "опоблоківець" подав понад 700 поправок до мовного закону

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      Народні депутати на погоджувальній раді намагалися узгодити, коли продовжать розглядати законопроект "Про державну мову". "Опозиціний блок" вніс чимало правок, через що голосування затягується. З двох з половиною тисяч поправок наразі розглянули майже півсотні.

      Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Вже другий тиждень поспіль у нардепів на порядку денному – поправки до законопроекту про державну мову. Завтра, 19 березня, депутати розглянуть поправку № 490, коли всього їх – 2 500.

      Отже, за тиждень нардепи розглянули менше 500 правок. Ймовірно, що стільки ж розглянуть і цього тижня. Саме тому навряд законопреокт ухвалять вже у цей четвер, 21 березня. 

      Я хочу попросити усіх колег максимально змобілізуватися і дати можливість парламенту ухвалити цей закон якомога швидше, а саме – цього тижня. Тому що цей закон, дійсно, потрібний державі та українцям. І функціонування України як держави 28 років без закону про державну мову – нонсенс,
      – наголосив нардеп, заступник голови фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович.

      Кожну з 2 500 правок нардепи ставлять на підтвердження. Вони дискутують та обговорюють її важливість. Найбільше суперечок виникає між депутатати з "Опозиціного блоку", адже саме вони подали набільше поправок. Один з "опоблоківців" надав приблизно 700 правок. Це, відповідно, затягує процес розгляду та ухвалення законопроекту.

      Однак, сьогодні, 18 березня, на погоджувальній раді тема законопроекту про мову хоч і звучала, але не була провідною. Багато нардепів є кандидатами в президенти або їхні фракції представлені в парламенті. Відповідно, вони агітують за себе, розповідають, як усе зміниться після їх інавгурації. Зрештою, робота парламенту перетворилась в агітаційну. 

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство мовне питання Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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