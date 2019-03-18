Навмисне затягування: "опоблоківець" подав понад 700 поправок до мовного закону

Народні депутати на погоджувальній раді намагалися узгодити, коли продовжать розглядати законопроект "Про державну мову". "Опозиціний блок" вніс чимало правок, через що голосування затягується. З двох з половиною тисяч поправок наразі розглянули майже півсотні.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Вже другий тиждень поспіль у нардепів на порядку денному – поправки до законопроекту про державну мову. Завтра, 19 березня, депутати розглянуть поправку № 490, коли всього їх – 2 500.

Отже, за тиждень нардепи розглянули менше 500 правок. Ймовірно, що стільки ж розглянуть і цього тижня. Саме тому навряд законопреокт ухвалять вже у цей четвер, 21 березня.

Я хочу попросити усіх колег максимально змобілізуватися і дати можливість парламенту ухвалити цей закон якомога швидше, а саме – цього тижня. Тому що цей закон, дійсно, потрібний державі та українцям. І функціонування України як держави 28 років без закону про державну мову – нонсенс,

– наголосив нардеп, заступник голови фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович.

Кожну з 2 500 правок нардепи ставлять на підтвердження. Вони дискутують та обговорюють її важливість. Найбільше суперечок виникає між депутатати з "Опозиціного блоку", адже саме вони подали набільше поправок. Один з "опоблоківців" надав приблизно 700 правок. Це, відповідно, затягує процес розгляду та ухвалення законопроекту.

Однак, сьогодні, 18 березня, на погоджувальній раді тема законопроекту про мову хоч і звучала, але не була провідною. Багато нардепів є кандидатами в президенти або їхні фракції представлені в парламенті. Відповідно, вони агітують за себе, розповідають, як усе зміниться після їх інавгурації. Зрештою, робота парламенту перетворилась в агітаційну.