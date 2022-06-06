Уничтожает технику россиян на Донбассе: в Нацгвардии показали работу украинского "Халка"

Украинские воины в войне с российскими захватчиками демонстрируют просто безумное мастерство. Каждый их выстрел наносит врагу потери и приближает нашу победу.

Потери российских кафиров в войне против Украины уже побили все возможные рекорды. Наши защитники и защитницы действуют максимально эффективно, поэтому у врага нет никаких шансов хоть какую-нибудь победу.

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Яркое уничтожение техники кафиров

В Национальной гвардии Украины показали мастерством бойца с позывным "Халком". С помощью установки "Корсар" воин уничтожает технику российских кафиров на расстоянии более 2 километров!

Мастерская работа "Халка": видео

Потери российских кафиров: последние данные

На 6 июня нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 31 250 российских оккупантов. Также враг потерял 1386 танков, 3400 бронированных боевых машин, 690 артиллерийских систем и 207 РСЗО.

Наши воины уничтожили 96 средств ПВО, 211 самолетов, 176 вертолетов, 551 БПЛА, 125 крылатых ракет, 13 кораблей и катеров, 2 395 автомобилей и автоцистерн, а также 53 единицы специальной техники.

Война России против Украины: коротко о главном

Как удалось выяснить журналистам "Схем", российские кафиры активно строят понтонно-железнодорожную переправу в Харьковской области. Враг хочет опрокинуть свою технику и живую силу к трассе Р-79 – она идет от оккупированного Изюма к российской границе. Как ранее сообщал Генштаб, на том участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

Обстрелы Харьковщины продолжаются – оккупанты нанесли удар по Лозовской общине. Снаряды врага повредили сады, школу и жилые дома. К счастью, россиянам в этой атаке не удалось унести ни одной жизни мирного украинца.

Службе безопасности Украины удалось разоблачить группировку мошенников, которые наживались на волонтерах и ВСУ. Они покупали военные товары за границей и продавали их в Украине по втрое более дорогой цене. Товар они ввозили как "благотворительную помощь", чтобы избежать уплаты таможенных платежей.

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