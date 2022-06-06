Втрати російських окупантів у війні проти України вже побили усі можливі рекорди. Наші захисники та захисниці діють максимально ефективно, тому у ворога немає жодних шансів бодай якусь перемогу.

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Яскраве знищення техніки окупантів

У Національній гвардії України показали майстерністю бійця з позивним "Халк". За допомогою установки "Корсар" воїн нищить техніку російських окупантів на відстані у понад 2 кілометри!

Майстерна робота "Халка": відео

Втрати російських окупантів: останні дані

Станом на 6 червня нашим захисникам та захисницям вдалося ліквідувати 31 250 російських окупантів. Також ворог втратив 1 386 танків, 3 400 броньованих бойових машин, 690 артилерійських систем та 207 РСЗВ.

Наші воїни знищили 96 засобів ППО, 211 літаків, 176 гелікоптерів, 551 БПЛА, 125 крилатих ракет, 13 кораблів та катерів, 2 395 автомобілів та автоцистерн, а також 53 одиниці спеціальної техніки.

Війна Росії проти України: коротко про головне

Як вдалося з'ясувати журналістам "Схем", російські окупанти активно будують понтонно-залізничну переправу у Харківській області. Ворог хоче перекинути свою техніку та живу силу до траси Р-79 – вона йде від окупованого Ізюма до російського кордону. Як раніше повідомляв Генштаб, на тій ділянці фронту тривають запеклі бої.

Обстріли Харківщини тривають – окупанти здійснили удар по Лозівській громаді. Снаряди ворога пошкодили садочки, школу та житлові будинки. На щастя, росіянам у цій атаці не вдалося забрати жодного життя мирного українця.

Службі безпеки України вдалося викрити угруповання шахраїв, які наживалися на волонтерах та ЗСУ. Вони купували військові товари за кордоном та продавали їх в Україні за втричі дорожчою ціною. Товар вони ввозили як "благодійну допомогу", щоб уникнути сплати митних платежів.

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