Уничтожают все: оккупанты сверхмощно обстреливают Лисичанск "Пионами", авиабомбами и РСЗО

Вооруженные силы России не перестают обстреливать город Лисичанск в Луганской области. Войска агрессора стреляют из разных типов вооружения, уничтожая Лисичанск до основания.

ВСУ сдерживают оккупантов возле Лисичанска

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что украинским силам удается сдерживать врага возле Лисичанска.

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По словам Сергея Гайдая, российские военные не могут войти в Лисичанск. Кроме того, армия России, как сказал глава Луганской ОВА, не может отрезать город.

В Лисичанске очень мощные артобстрелы

Сергей Гайдай констатировал, что российская армия начала мощно обстреливать Лисичанск, используя "Пионы", авиабомбы, ракеты, системы залпового огня.

Они просто уничтожаются там все,

– сказал Гайдай и добавил, что в городе очень мощные артобстрелы.

Он отметил, что особо тяжелые обстрелы по Лисичанску россияне нанесли 20 июня. Гайдай сообщал, что оккупанты целый день били по городу, разбивая здания вдребезги. В результате вражеских обстрелов, как сказал глава Луганской ОВА, к сожалению, есть погибшие.

Добавим, что 20 июня Гайдай сообщал, что россияне массированно обстреливали Лисичанск. Он отмечал, что оккупанты наносят авиаудары и стреляют большими калибрами из "Пионов" и "Тюльпанов". Сообщалось, что россияне вели обстрелы несколько часов с перерывами в 15 минут.

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