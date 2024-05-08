В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность системы для россиян.

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Комплекс "Искандер-М"

Этим комплексом россияне могли бить и по Одессе, ведь преимущественно оттуда они и работали. Соответственно им пришел ответ, чтобы обезопасить одесситов.

Сейчас объявлена "охота" на эти пусковые установки – именно "Искандеры",

– отметил Роман Свитан.

Он пояснил, что баллистическую ракету очень трудно сбить, пока в районе Одессы не будет развернут противобаллистический комплекс типа "Patriot" или "SAMP/T".

Эти установки находить с помощью:

наших партизан, которые есть в Крыму,

дальних радиолокационных средств,

наших союзников, которые передают нам данные о расположении, особенно в Крыму.

"Когда, как минимум, из трех источников сходится информация – туда идет средство поражения в зависимости от возможностей. Вот отминусовали этот "Искандер". Я думаю, что по Одессе в ближайшее время будет меньше идти баллистики", – подытожил военный эксперт.

Качество ракет от КНДР

Около половины корейских ракет не достигают своих целей и взрываются в воздухе.

По словам Свитана, проблема КНДР в том, что они не могут создать разгонный двигатель. По разным причинам. Одна из них – недостаточность технологических механизмов. Именно поэтому ракеты и взрываются.

Это было понятно еще с испытаний, когда они этими ракетами били преимущественно по Японскому морю и постоянно докладывали, что попали в цель.

"Попробовали они поработать этими ракетами по Украине и КПД практически нулевое", – отметил Роман Свитан.

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