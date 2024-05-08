В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість системи для росіян.

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Комплекс "Іскандер-М"

Цим комплексом росіяни могли бити й по Одесі, адже переважно звідти вони й працювали. Відповідно їм прийшла відповідь, аби убезпечити одеситів.

Зараз оголошене "полювання" на ці пускові установки – саме "Іскандери",

– наголосив Роман Світан.

Він пояснив, що балістичну ракету дуже важко збити, поки в районі Одеси не буде розгорнутий протибалістичний комплекс типу "Patriot" або "SAMP/T".

Ці установки знаходити за допомогою:

наших партизан, які є в Криму,

дальніх радіолокаційних засобів,

наших союзників, які передають нам дані щодо розташування, особливо в Криму.

"Коли, як мінімум, з трьох джерел сходиться інформація – туди йде засіб ураження залежно від можливостей. Ось відмінусували цей "Іскандер". Я думаю, що по Одесі найближчим часом буде менше йти балістики", – підсумував військовий експерт.

Якість ракет від КНДР

Близько половини корейських ракет не досягають своїх цілей і вибухають у повітрі.

За словами Світана, проблема КНДР у тому, що вони не можуть створити розгінний двигун. З різних причин. Одна з них – недостатність технологічних механізмів. Саме тому ракети й вибухають.

Це було зрозуміло ще з випробувань, коли вони цими ракетами били переважно по Японському морю і постійно докладали, що потрапили у ціль.

"Спробували вони попрацювати цими ракетами по Україні й ККД практично нульове", – наголосив Роман Світан.

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