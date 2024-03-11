Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что этот самолет в свое время был поврежден еще на аэродроме Мачулище в Беларуси, и в Таганроге был на ремонте. Известный волонтер Сергей Притула заявил, что самолет А-50 с большой вероятностью критически поврежден.

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Последствия вероятного уничтожения третьего самолета А-50

Свитан отметил, что вряд ли было прямое попадание в самолет, но взрыв произошел недалеко от места, где находился самолет. На спутниковых снимках он потом исчез с того места. Предположительно, его могли затащить в ангар. Однако следует ждать официального подтверждения, например от ГУР или СБУ.

Чем новее самолет, чем дороже, тем больше функций он мог выполнять. Его уничтожение даст возможность нашим войскам, авиации, которая подойдет вскоре, выполнять свои задачи более функционально. Внешнее наблюдение может сказать предположение о точках попадания, но это не означает, что это официальное подтверждение,

– заметил летчик-инструктор.

"Хлопок" на аэродроме возле Санкт-Петербурга

По словам военного эксперта, "хлопок" наведался и на аэродром "Пулково" аж возле Санкт-Петербурга. Правда, пока горел не сам аэродром, а рядом. Впрочем гриб от пожара был за несколько десятков километров. Полковник запаса ВСУ еще и иронично прокомментировал то, как россияне называют свои военные объекты.

"Название у аэродрома не сложилось изначально. Россияне. Они аэродромы называют "Горелово", "Взрывалово" или еще что-то в этом духе. Примерно так они и будут заканчиваться. Пожар не на самом аэродроме, но действие очень знаковое", – отметил Свитан.

Ликвидация коллаборациониста в Донецкой области

Он также рассказал о ликвидации в Донецкой области коллаборациониста Игоря Циферова. По словам полковника запаса ВСУ, есть 2 версии того, что с ним произошло. Первая – это работа наших партизан на оккупированных территориях, которые работают там еще с 2014 года, а вторая – это межвидовые разборки среди оккупантов.

Туда пошли деньги и россияне пытаются перед выборами создать видимость веселой жизни с шариками и флажками на Донбассе. Туда брошены большие денежные потоки, на которые садятся ФСБ, ГРУ и тому подобное. Поэтому, и начинаются межвидовые разборки за каждый миллион,

– подчеркнул военный эксперт.

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