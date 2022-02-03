Уничтожен вертолет и смертники: появились видео и детали операции по ликвидации лидера ИГИЛ

Во время спецоперации в Сирии был убит лидер ИГИЛ Абу Ибрахимом аль-Хашими аль-Курайши. США сообщают, что глава "Исламского государства" подорвался сам. Тем временем вблизи Идлиба нашли уничтоженный американский вертолет. Насчет него – совершенно разные версии.

По словам президента Джо Байдена, кроме лидера ИГИЛ погибли еще несколько человек. Однако СМИ, со ссылкой на сирийских спасателей, сообщили о гибели 13 человек, среди них 10 – женщины и дети.

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В Пентагоне данные о погибших не подтвердили

Операция минувшей ночью вывела с поля боя одного из лидеров террористов, и это посылает сильный сигнал террористам по всему миру – мы придем за вами и найдем вас,

– сказал Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что даже после того, как погиб бывший глава "Исламского государства" аль-Багдади, и его заменил аль-Курайши, ИГИЛ "все равно был нацелен на американцев, союзников и бесчисленное количество гражданских лиц".

Что рассказали об операции в Пентагоне

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США провели эвакуацию 10 человек из зоны рейда. Спецназовцы вступили в перестрелку с одним из лейтенантов аль-Курайши и его женой. Оба они погибли.

В Сирии говорят о погибших во время перестрелки и взрывов. Местные жители говорят, что вблизи дома-объекта рейда были слышны взрывы и стрельба, рядом приземлялись вертолеты.

Смотрите видео перестрелки и с места атаки после ее завершения:

Аль-Курайши подорвался сам

Еще перед стартом спецоперации Байден приказал военному руководству "принять все меры, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения". Именно поэтому от авиаудара отказались и выбрали рейд спецназа.

По информации американских военных, аль-Кураши подорвался сам, это также убило еще нескольких людей.

Учитывая сложность этой миссии, мы рассмотрим возможность, что наши действия могли нанести вред невинным людям,

– отметил министр обороны Ллойд Остин.



В этом доме скрывался аль-Кураши / Фото Пентагона

Неизвестна судьба американского вертолета

Американцы – неофициально в комментарии журналистам – сообщили о потере одного из вертолетов. Мол, один из вертолетов, который был вовлечен в операции в Идлибе, сел из-за технических неполадок, после этого его уничтожили американские военные.

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Однако Anadolu Agency обнародует другие данные. Источники сообщили, что вертолет ВВС США был атакован смертницей. Женщина якобы обстреляла американцев и подорвалась возле вертолетов. Уже после этого один из них был вынужден совершить посадку вблизи Джиндереса, не дотянув до базы.



Американский вертолет уничтожили в Сирии / Фото АА