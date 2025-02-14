Оттуда Россия запускала дроны: Воздушные силы уничтожили опорный пункт на Курщине

В Генштабе сообщили об ударе по Курской области. Это часть системных мероприятий ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

Смотрите также Адские бои на Покровском и Курском направлениях: карта боевых действий за 14 февраля

Что поразили ВСУ на Курщине 13 февраля

Как сообщили в Генштабе, участие в атаке приняли ВС.

Воздушные Силы 13 февраля нанесли высокоточный удар по военному объекту россиян вблизи села Елизаветовка Курской области.

В результате удара уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады. Россияне использовали его для запуска дронов, которые атаковали наших защитников в Сумской области.

Этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника. Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства,

– написали в Генштабе.

На днях Владимир Зеленский говорил с Сырским о кадровых изменениях в Воздушных силах.