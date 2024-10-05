Идет серьезная подготовка: на что указывает уничтожение российской РЛС "Небо-М"

Силы обороны 3 октября уничтожили российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Это важное достижение, ведь теперь оккупантам будет гораздо сложнее выявлять, отслеживать и перехватывать воздушные цели ВСУ.

Известно, что РЛС "Небо-М" была поражена с помощью ракеты ATACMS. Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что сейчас, вероятно, продолжается серьезная подготовка к использованию крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.

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Действия на опережение

Петр Черник предположил, что ВСУ готовятся к получению разрешения на применение дальнобойного оружия партнеров. Продолжается выявление и обезвреживание всех возможных средств поражения, которые могут представлять угрозу для воплощения замыслов военного командования Украины.

Очень хорошо, что такая установка (РЛС "Небо-М" – 24 Канал) была уничтожена, ведь это огромные средства. Изготавливать новые комплексы Россия не сможет, а осталось у оккупантов их всего 10 единиц,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Он отметил, что это в очередной раз подтверждает насколько Вооруженные Силы Украины научились качественно обходить российские системы противовоздушной обороны.

Обратите внимание! Изготовление одного радиолокационного комплекса "Небо-М" стоит более 100 миллионов долларов. Украинским военным удалось уничтожить уже три такие единицы. Впервые это сделали в 2022 году на юге Украины. Два последних поражения были 28 мая и 3 октября 2024 года.