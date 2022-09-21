Дороги Донбасса "усеяны" уничтоженной техникой россиян: Генштаб ВСУ показал видео

ВСУ освобождают населенные пункты в Донецкой области. На этот раз они показали, сколько техники противник "оставлял" в поселке Пасека.

Украинские защитники деоккупировали поселок Пасека на Донетчине. Около 5 месяцев он находился под оккупацией захватчиков.

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От россиян остались только сгоревшие танки и оружие

Убегая из Пасеки, враги "забыли" свои боеприпасы и технику. Сотни уничтоженных бронированных машин противника остались после успешной наступательной операции ВСУ. Благодаря нашим военным оккупанты понесли впечатляющее потери.

Были и россияне здесь, и кавказцы, но через неделю наши ребята дали им прикурить, то и свалили сразу, убежали,

– говорит житель населенного пункта.

Местные рассказали, что россияне вели себя, как настоящие нелюди. Они издевались над скотом, уничтожали все, что видели, и грабили.

Жительница Пасеки говорит, что очень ждала украинских защитников. Женщина верит, что скоро вся Украина будет освобождена от захватчиков.

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Общие боевые потери противника по состоянию на 21 сентября

Ликвидировано личного состава – 55 110 человек;

танков – 2 227 единиц;

боевых бронированных машин – 4 748 единиц;

артиллерийских систем – 1 340 единиц;

самолетов – 253, вертолетов – 217;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 610 единиц.

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Ситуация на Донбассе: последние новости

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. 17 сентября стало известно, что украинские военные освободили Диброву и Щурово.

Враг не оставляет попыток удержаться на захваченных позициях. Однако ВСУ наносят мощный удар по позициям противника. Враг несет значительные потери среди личного состава, умерших россиян вывозят грузовиками, а больницы Горловки переполнены.

На границе Донецкой и Харьковской области ВСУ подняли государственный флаг. Однако местные власти предупреждают, что возвращаться еще рано, ведь территория заминирована.

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