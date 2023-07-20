У российского террориста во время интервью спросили, что произошло с батальоном оккупантов "Алга" из Казани. Игорь Гиркин рассказал о судьбе этих захватчиков, передает 24 Канал.

Читайте также Под Угледаром разгромили батальон "Алга" из Казани: уцелевших записали в дезертиры

Что рассказал Гиркин

Боевик заявил, что "имела место глупость". Он отметил, что подразделение фактически было разгромлено, даже не вступив в бой.

Выстроили их (российских солдат – 24 Канал) и провели митинг с флагами. Бойцов призывали к мужеству,

– сказал Гиркин.

По его словам, из-за митинга движение колонны задержалось на 15 минут. ВСУ хватило этого времени, чтобы массированно ударить по тому месту артиллерией. После этого россияне начали разъезжаться в разные стороны, но территория вокруг оказалась заминированной.

Недавно Гиркин обругал Путина