НАТО изучает опыт Украины в Черном море: контр-адмирал Альянса объяснил, для чего это нужно

Украина продолжает уничтожать российский флот в Черном море. В НАТО рассказали, что изучают этот опыт нашего государства.

Заместитель командующего Объединенного командования сил НАТО в Норфолке, контр-адмирал Тимоти Генри подтвердил, что опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота России путем эффективного применения морских дронов и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО в контексте развития современной тактики боевых действий на море. он отметил, что в НАТО смотрят "за пределы настоящего момента".

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Альянс внимательно относится к передовому опыту

По словам Генри, в НАТО берут уроки от того, что происходит сейчас, из реалий настоящего, а также оценивают, куда могут завести технологии в течение следующих трех, пяти, десяти лет.

Заместитель командующего подчеркнул, что Альянс внимательно относится к передовому опыту во всех регионах, где происходит вооруженное противостояние на море. В частности, говорится и о тактике украинских защитников в Черном море, и ситуацию в Красном море, и развитие событий в Аденском заливе.

Служба безопасности Украины проводит уникальные операции в море. В частности, морские дроны СБУ Sea Baby поразили 4 российских корабля благодаря дистанционному минированию. Это – первые в мире успешные случаи дистанционной закладки мин.