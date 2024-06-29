Заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку, контрадмірал Тімоті Генрі підтвердив, що досвід України щодо знищення значної частини Чорноморського флоту Росії шляхом ефективного застосування морських дронів та інших технологій є предметом вивчення з боку країн НАТО у контексті розвитку сучасної тактики бойових дій на морі. він зазначив, що у НАТО дивляться "за межі теперішнього моменту".

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Альянс уважно ставиться до передового досвіду

За словами Генрі, у НАТО беруть уроки від того, що відбувається зараз, з реалій сьогодення, а також оцінюють, куди можуть завести технології впродовж наступних трьох, п’яти, десяти років.

Заступник командувача підкреслив, що Альянс уважно ставиться до передового досвіду в усіх регіонах, де відбувається збройне протистояння на морі. Зокрема, мовиться і про тактику українських захисників у Чорному морі, і ситуацію в Червоному морі, і розвиток подій в Аденській затоці.

Служба безпеки України проводить унікальні операції в морі. Зокрема, морські дрони СБУ Sea Baby уразили 4 російські кораблі завдяки дистанційному мінуванню. Це – перші у світі успішні випадки дистанційного закладання мін.