Минус 2 катера в Крыму: как Россия использовала уничтоженные "Тунцы"

ГУР сообщил об уничтожении двух катеров "Тунцы" в Крыму с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. У россиян есть проблемы с эффективным противодействием морским дронам Украины, поэтому и были уничтожены эти катера.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне использовали "Тунцы" для патрулирования и наблюдения ситуации в Черном море. Также они могли осуществлять диверсионную деятельность.

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Как Россия использовала уничтоженные "Тунцы"

Коваленко рассказал, что эти катера опасны, ведь они могут не только осуществлять патрулирование прибрежной зоны, но и диверсионную деятельность. Поэтому их уничтожение – это уничтожение потенциальной боевой единицы.

"Тунцы" – это корабли 4 ранга, которые остаются на побережье прежде всего для патрулирования, поэтому россияне никак их не обезопасили. Кроме этого, оккупанты используют их для патрулирования Керченского моста, поэтому они нужны России для поддержания уровня наблюдения ситуации в Черном море.

Таким образом были уничтожены в перспективе возможности россиян по перехвату с катеров каких-то надводных объектов или для повышения их уровня наблюдения с морского уровня,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Проблемы россиян в отражении атак ГУР

По словам Коваленко, россияне не имеют эффективного противодействия морским дронам. Максимальное действенное средство – это ударные вертолеты, которые не являются эффективными ночью. Также россияне имеют проблему с оперативной работой в сложных метеоусловиях.

Это влияет на качество пилотирования и выполнения боевой задачи. Поэтому и повышается вероятность поражения объекта именно ночью,

– отметил военно-политический обозреватель.

Однако Украина использует морские дроны и днем, пытается нанести поражение в любое время суток. Это свидетельствует о постоянном давлении на временно оккупированные территории Крыма.

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