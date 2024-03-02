Воздушные силы получили дополнительные инструменты, – Игнат о частых уничтожениях Су-34

За последние две недели Воздушным Силам удалось уничтожить 14 российских истребителей Су-34. В Украине есть комплексы, которые позволяют действовать на значительных расстояниях.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, отметил, что они не могут сообщать все детали сбития истребителей. Однако он отметил, что средства, что имеет Украина, могут работать на довольно большом расстоянии.

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Украина имеет инструменты

Юрий Игнат рассказал, что Украина имеет средства, которые позволяют ей сбивать российские Су-34 на том или ином направлении. Работа ведется почти ежедневно и враг не чувствует себя так же свободно, как раньше. Украина имеет средства, которые позволяют ей отрабатывать по истребителям.

Получили Воздушные Силы дополнительные инструменты. Конечно, их очень и очень мало, чтобы закрыть такую огромную территорию – линию фронта,

– отметил Игнат.

Спикер подчеркнул, что эти самолеты уничтожаются на больших расстояниях. Как добавил Игнат, он хотел бы видеть, как катапультируются российские пилоты или горит вражеский истребитель, однако такой возможности нет. Работа ведется на 100, а то и более километров вглубь обороны противника.

Посмотрите, на каких расстояниях было уничтожено А-50. Кстати, сегодня шестой день без А-50 в Азовском море, и это довольно приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать эти самолеты, если они могут пойти за российским кораблем,

– сообщил он.

Российские истребители уже не чувствуют себя настолько свободно, поскольку они должны подлетать ближе, чтобы сбросить авиабомбу. А это может быть билетом в один конец – поэтому россияне начинают действовать осторожнее.

Российский самолетопад