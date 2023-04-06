"Подготовка тыла": в чем важность ликвидации коллаборантов на оккупированных территориях

Жена гауляйтера временно оккупированной территории Запорожской области Евгения Балицкого скрылась в Дубае из Севастополя вместе с детьми. Вероятно, коллаборанты уже готовятся к весеннему контрнаступлению ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Зеленько – экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России. По его словам, предателей спецслужбы могут найти в любом уголке мира.

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Бегство не спасет от ответственности

Александр Зеленько подчеркнул, что Евгений Балицкий никогда не был умным человеком, впрочем, его превзошла жена Анна.

По его мнению, соответствующим спецслужбам будет проще пообщаться с ней в ОАЭ, чем на временно оккупированной территории Крыма.

Она молодец, облегчившая нам всем задачу,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Зеленько убежден, что свое наказание коллаборанты все же получат даже если вздумают прятаться в России. Впрочем, действительно бежать им действительно некуда.

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Предатели боятся контрнаступления ВСУ

Александр Зеленько объяснил, что Украина будет следовать опыту и Израиля, и США, и европейских спецслужб.

Коллаборант должен стать образцовым образом наказанного для тех, кто думает, что нарушение присяги и гражданства – это ничто,

– объяснил он.

По его словам, сейчас коллаборантам страшно, потому что близится контрнаступление ВСУ, а это значит, что Украина отвоюет свою территорию.

Нужно убрать тыл россиян

Бывший сотрудник КГБ объяснил, что российский тыл должен быть во взвешенном состоянии – бежать или нет.

"Оперативные тактические тылы – это тылы, которые обеспечивают коллаборанты. Если мы приводим в них ужас, то оперативные тактические тылы не работают", – отметил он.

По его мнению, таким образом, мы на 80% облегчаем украинским защитникам на первой линии их наступление.

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