Момент прилета по "Новочеркасску" попал на видео

Ночью ВСУ атаковали российский крупный десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии. В сети появилось видео с моментом ракетного удара по вражескому судну.

Ориентировочно в 2:30 26 тактическая авиация Воздушных сил ВСУ попала по "Новочеркасску". Детонация продолжалась очень долго.Смотрите также Не будет врагу спокойного места в Украине: Зеленский отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"

Видео с прилетом по "Новочеркасску"

Сам момент ракетного удара по большому десантному кораблю попал на видео. На кадрах слышен громкий взрыв и видно, что "Новочеркасск" сразу сдетонировал.

Видео со взрывом в порту:

Также в сеть попал момент, как взрыв смотрелся в центре города. Удаление от порта где-то 900 метров. В результате взрывной волны открылась даже тяжелая металлическая дверь в подъездах, а на улице стало ясно, как днем.

Как взрывная волна ощущалась в Феодосийском центре: смотрите видео

В местных телеграмм-каналах отметили, что из ближайших в порт домов эвакуировали 350 человек. Также оккупанты перекрывали движение на улицах Десантников и Красноармейска.

Детонация была настолько сильной, что в результате взрывов пожара вспыхнули не только в порту. Мониторинговая группа "Крымского ветра" зафиксировала 2 ячейки возгорания в порту и 3 – за его пределами. Площадь пожара в порту достигала более 1000 метров.

Пожар в Феодосийском порту: фото Крымский ветер

Также сообщается, что поврежден железнодорожный вокзал. Именно поэтому пригородные поезда из Феодосии отправятся от Айвазовска.

Что известно о попадании в "Новочеркасск"