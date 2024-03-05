ГУР опубликовало перехват россиян после атаки на корабль "Сергей Котов"
Источник:ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора российских оккупантов после уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов".
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России.
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Детали потопления судна на перехваченной записи озвучил командир 184 бригады кораблей охраны водного района России, в чьем подчинении собственно и находился патрульный катер.
Что сказали оккупанты
По словам командира бригады, "Сергей Котов" нес "боевое дежурство по привоздушной обороне", атаковали его около 00:50 5 марта.
Был атакован 5 БЭКами (безэкипажными катерами, – 24 Канал). Не знаю, как там боролись они с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл***ь, с вооружением, АК-176 630,
– сказал на записи оккупант.
Что известно об уничтожении российского корабля
- Источники СМИ в разведке утром 5 марта сообщили, что украинские морские дроны ГУР ночью атаковали российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
- Впоследствии в ГУР объяснили, что судно поразило спецподразделение Group 13 вместе с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Минцифры.
- В результате атаки морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Разведчики показали момент поражения корабля "Сергей Котов".
- Украинская разведка сказала, что ориентировочная цена корабля "Сергей Котов" составляет 65 миллионов долларов.