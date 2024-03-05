В ВМС объяснили, насколько существенной потерей для ЧФ России является уничтожение "Сергея Котова"

Новым ходом в морском бою со стороны украинцев стало потопление "Сергея Котова" дронами ГУР в ночь на 5 марта. Это судно успело совсем мало поплавать, ведь было спущено на воду буквально несколько лет назад.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, насколько весомой потерей стало потопление "Сергея Котова" дронами. Этот корабль принадлежал к проекту 22160 "Василий Быков". Что интересно, из четырех кораблей проекта до сих пор не получил повреждений только "Дмитрий Рогачев".

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ВМС о потере россиянами "Сергея Котова"

Любая потеря подобной единицы является существенной. Это достаточно большой корабль, там экипаж около 80 человек должен составлять,

– сказал спикер.

Плетенчук отметил: пока у россиян остаются корабли, оккупанты возлагают на суда задачи по патрулированию, охране водного района, контролю судоходства, пунктов базирования.

"Сергей Котов" был построен именно для патрулирования, поэтому теперь какой-то другой корабль должен выйти в море и выполнять эти задачи.

"Конкретно "Сергей Котов" выполнял задачи по охране Керченского пролива. Делал это, конечно, незаконно – в территориальных водах Украины. Напоминаю, что судоходство запрещено Украиной еще в прошлом году, в этой части акватории. Тем не менее, как видите, россияне не прислушиваются к советам с нашей стороны", – подчеркнул спикер Военно-морских сил.

Интересно, что корабль был одним из самых новых – оккупанты построили его совсем недавно и очень пиарили.

Этот был самый новый – 2022 года. Якобы он должен был быть стелс-технологическим, модульным – там много новейших терминов они использовали. Некоторые обозреватели даже приписывали ему ношение крылатых ракет типа "Калибр", потому что планировался этот корабль, как и остальные корабли серии "Василий Быков", как имеющий модульное вооружение. То есть теоретически можно заменять один модуль оружия на другой,

– сказал Плетенчук.

Но вся "модульность" осталась на уровне планирования.

Сколько россиян погибло на "Сергее Котове"

Известно, что погибли семь членов экипажа, еще шестеро ранены.

"Похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы", – поиронизировали в ГУР.