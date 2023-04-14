Погибли десятки, многие из них – срочники, – отец моряка крейсера "Москва"

13 апреля прошлого года украинские военные двумя ракетами "Нептун" уничтожили флагман российского флота – крейсер "Москва". Отец моряка крейсера рассказал о потерях России в тот день.

Отец погибшего срочника из крейсера "Москва" Егора Шкребца Дмитрий заявил, что в результате затопления флагмана Черноморского флота России погибли десятки моряков, среди которых много срочников. Об этом он написал в годовщину ликвидации "Москвы" в российской соцсети "ВКонтакте".

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Ликвидация "Москвы": что говорят родные срочников

Мужчина заявил, что не может рассказать все подробности затопления крейсера, потому что с него взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела.

"Эти ребята, срочники, не должны были участвовать в СВО (так Россия называет войну против Украины) – это всей стране публично пообещал президент Владимир Путин, а они стали ее участниками с первого дня с первого боевого похода крейсера "Москва" 24 февраля 2022", – написал Шкребец.

Момент перед ударом по "Москве"

Ракеты по крейсеру "Москва" были выпущены береговому ракетному комплексу "Нептун". Уже в 2023 году украинцам продемонстрировали запуск, приведший к этому историческому моменту.

Видео опубликовал 11 секретарь СНБО Александр Турчинов в своем твиттере. Он утвердил, что на нем зафиксирован пуск именно тех двух крылатых ракет "Нептун", которые уничтожили российский ракетный крейсер, входивший в состав Черноморского флота России и являвшийся его флагманом.

Российский крейсер, на борту которого находились 510 членов экипажа, удалось уничтожить 13 апреля 2022 года. Уже на следующий день в ВСУ официально подтвердили, что "Москву" на дно отправил "Нептун". В оперативном командовании "Север" отметили, что этот береговой ракетный комплекс разработали предприятия "Укроборонпрома".