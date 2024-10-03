Крупнейший российский аэродром – уничтожен: военная сводка Свитана

В ночь со 2 на 3 октября крупнейший российский аэродром был уничтожен. Кроме того, территорию страны-агрессора атаковали более 200 БПЛА.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневной военной сводке на 24 Канала рассказал, что этот аэродром базировался в Сирии.

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Уничтожение крупнейшего российского аэродрома

Свитан отметил, что это была авиабаза "Хмеймим", и там как минимум половина авиационной техники, авиационного парка и авиационно-технического оборудования для его обслуживания – российские. Никто пока не берет на себя ответственность за этот удар, но арсенал, который мог бы достать до ближайших стран на Ближнем Востоке – уничтожен.

Правильное решение. Удар на опережение. Это то, что не было сделано перед ударом по Ирану. Все знали, что Иран собирается запустить несколько сотен ракет. Все знали, что пусковые установки вышли на пусковые площадки, но никто не нанес по ним превентивный удар. Так надо было действовать, тем более, если есть средства поражения,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Атака БПЛА по России

По словам летчика-инструктора, состоялось продолжение массированных атак БПЛА по России под руководством Генштаба, потому что подключаются все силы и средства, которые могут производиться и выполнять боевые задачи в одной волне. Это тоже правильный ход. Только так можно преодолеть систему ПВО врага – поднять часть самолетов, что будет пытаться сбить БПЛА, но другая часть – пройдет.

"Это грамотное решение. Более 100 беспилотников должны собираться. Понятно, что одна структура, ГУР или СБУ, не соберут такое количество, не определят цели. Идет общее управление процессом. Определяется время. В это время закладывается производство, целеуказания, и каждая группа занимается своим направлением и своими целями", – подчеркнул военный эксперт.