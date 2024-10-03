Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що цей аеродром базувався в Сирії.

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Знищення найбільшого російського аеродрому

Світан зазначив, що це була авіабаза "Хмеймім", і там як мінімум половина авіаційної техніки, авіаційного парку й авіаційно-технічного обладнання для його обслуговування – російські. Ніхто поки не бере на себе відповідальність за цей удар, але арсенал, який міг би дістати до найближчих країн на Близькому Сході – знищений.

Правильне рішення. Удар на випередження. Це те, що не було зроблено перед ударом з Ірану. Усі знали, що Іран збирається запустити кілька сотень ракет. Усі знали, що пускові установки вийшли на пускові майданчики, але ніхто не завдав по них превентивного удару. Так треба було діяти, тим паче якщо є засоби ураження, – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Атака БпЛА по Росії

За словами льотчика-інструктора, відбулось продовження масованих атак БпЛА по Росії під керівництвом Генштабу, бо підключаються всі сили та засоби, які можуть вироблятись і виконувати бойові завдання в одній хвилі. Це теж правильний хід. Тільки так можна подолати систему ППО ворога – підняти частину літаків, що буде намагатись збити БпЛА, але інша частина – пройде.

"Це грамотне рішення. Понад 100 безпілотників мають збиратися. Зрозуміло, що одна структура, ГУР чи СБУ, не зберуть таку кількість, не визначать цілі. Іде загальне керування процесом. Визначається час. У цей час закладається виробництво, цілевказування, й кожна група займається своїм напрямком і своїми цілями", – наголосив військовий експерт.