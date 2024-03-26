"Всему свое время": Малюк заявил, что Украина имеет потенциал для уничтожения Крымского моста
Крымский мост – законная цель для Украины. Этот незаконный объект Россия использовала для транспортировки вооружения. И его уничтожение – вопрос времени.
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Фактам ICTV". Он отметил, что россияне больше не используют Крымский мост для поставки оружия и средств поражения.
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Автомобили курсируют ограниченно
Как отметил Василий Малюк, успешные атаки по Крымскому мосту имели свое положительное влияние. После них Россия для поставки оружия и средств поражения этот объект не использовала.
Если раньше за сутки курсировали 42 – 46 поездов, которыми перевозили оружие и боеприпасы, а сейчас – 4 – 5. И это при том, что четыре из них – пассажирские, а еще один транспортирует товары общего потребления. Автомобильное сообщение на незаконном объекте ограничено.
То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть более 3,5 тонны,
– отметил Малюк.
Вместе с тем глава СБУ отметил, что российские захватчики работают над тем, чтобы полностью восстановить Крымский мост. И если это таки произойдет, то стоит ожидать ответную реакцию со стороны Украины.
Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем "Привет". Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть,
– заверил Малыш.
Первый удар готовили семь месяцев
- В интервью Василий Малюк отметил, что операции по поражению Крымского моста осуществляли по заданию президента Украины Владимира Зеленского. Их цель – разрушить военную логистику российских захватчиков на временно оккупированном полуострове.
- Как отметил он, в течение семи месяцев готовили первый удар. По его словам, для этого использовали грузовик со взрывчаткой.
- Малюк отмечал, что в то время этим логистическим коридором проходили до 46 поездов в сутки. Они транспортировали как оружие, так и боеприпасы.
- СБУ использовала для первой атаки по Крымскому мосту самодельные взрывные устройства. Говорится о 21 тонне в тротиловом эквиваленте. Их закамуфлировали под рулоны с пленкой.