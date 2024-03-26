"Всему свое время": Малюк заявил, что Украина имеет потенциал для уничтожения Крымского моста

Крымский мост – законная цель для Украины. Этот незаконный объект Россия использовала для транспортировки вооружения. И его уничтожение – вопрос времени.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью "Фактам ICTV". Он отметил, что россияне больше не используют Крымский мост для поставки оружия и средств поражения.

Читайте также Украина получит ATACMS и сможет разрушить Крымский мост, – сенатор Линдси Грэм

Автомобили курсируют ограниченно

Как отметил Василий Малюк, успешные атаки по Крымскому мосту имели свое положительное влияние. После них Россия для поставки оружия и средств поражения этот объект не использовала.

Если раньше за сутки курсировали 42 – 46 поездов, которыми перевозили оружие и боеприпасы, а сейчас – 4 – 5. И это при том, что четыре из них – пассажирские, а еще один транспортирует товары общего потребления. Автомобильное сообщение на незаконном объекте ограничено.

То есть сегодня враг вообще не использует Крымский мост для поставки оружия. Автомобильное сообщение происходит так: они едут реверсно, их вес не может быть более 3,5 тонны,

– отметил Малюк.

Вместе с тем глава СБУ отметил, что российские захватчики работают над тем, чтобы полностью восстановить Крымский мост. И если это таки произойдет, то стоит ожидать ответную реакцию со стороны Украины.

Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем "Привет". Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть,

– заверил Малыш.

Первый удар готовили семь месяцев