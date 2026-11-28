Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Крымский мост был полностью разрушен, и сообщил об этом украинским военным командирам. Украина готовит повторный удар по незаконной переправе, которую Силы обороны уже атаковали в середине ноября.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные информированные источники.

Зеленский хочет полного уничтожения Крымского моста

Владимир Зеленский заявил военным командирам, что хочет видеть Крымский мост полностью разрушенным.

Президент хочет, чтобы его (Крымский мост – ред.) был полностью уничтожен,

– сообщил источник издания.

В ночь на 18 ноября ракетная бригада Военно-морских сил Украины, вооруженная ракетами "Нептун", выдвинула мобильные пусковые установки на заранее подготовленные позиции вдоль южного побережья Украины.

Военные выпустили значительное количество ракет, после чего начали сворачивать пусковые комплексы, чтобы избежать поражения со стороны России. В течение следующих нескольких часов по мосту также наносили удары военнослужащие других подразделений ВСУ.

Примерно во два часа ночи ракетная бригада узнала, что часть дорожного полотна моста и одна из опорных арок обрушились.

Конечно, мы выпили немного пива,

– рассказал один из планировщиков операции, вспоминая реакцию сослуживцев на результаты удара.

Поскольку одной из целей ракет была железнодорожная часть переправы, на следующую ночь украинская ракетная бригада нанесла повторный удар. По данным издания, в результате этого железнодорожный пролет моста получил еще более серьезные повреждения.

Только после второй атаки военные узнали, что приказ о ее проведении отдал лично Владимир Зеленский.

Напомним, в середине ноября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по Крымскому мосту. Были повреждены как автомобильная часть переправы, так и железнодорожное полотно.

После этого в России впервые признали сложности с логистикой в сообщении с временно оккупированным Крымом. Вице-премьер России Андрей Никитин заявил, что организовывать перевозку пассажиров и грузов стало сложнее, а российское правительство рассматривает возможность ограничения движения по мосту.

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что россияне привлекли водолазов для обследования места поражения. По оценкам украинской стороны, на демонтаж и отвод поврежденной арочной конструкции может потребоваться несколько месяцев.