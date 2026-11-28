Про це пише The Telegraph із посиланням на власні інформовані джерела.

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Зеленський хоче повного знищення Кримського мосту

Володимир Зеленський заявив військовим командирам, що хоче бачити Кримський міст повністю зруйнованим.

Президент хоче, щоб його (Кримський міст – ред.) було повністю знищено– повідомило джерело видання.

У ніч проти 18 листопада ракетна бригада Військово-морських сил України, озброєна ракетами "Нептун", висунула мобільні пускові установки на заздалегідь підготовлені позиції вздовж південного узбережжя України.

Військові випустили значну кількість ракет, після чого почали згортати пускові комплекси, щоб уникнути ураження з боку Росії. Протягом наступних кількох годин по мосту також завдавали ударів військовослужбовці інших підрозділів ЗСУ.

Приблизно о другій годині ночі ракетна бригада дізналася, що частина дорожнього полотна мосту та одна з опорних арок обвалилися.

Звісно, ми випили трохи пива– розповів один із планувальників операції, згадуючи реакцію побратимів на результати удару.

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Оскільки однією з цілей ракет була залізнична частина переправи, наступної ночі українська ракетна бригада завдала повторного удару. За даними видання, внаслідок цього залізничний проліт мосту зазнав ще більших пошкоджень.

Лише після другої атаки військові дізналися, що наказ про її проведення віддав особисто Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у середині листопада Сили оборони України завдали серії ударів по Кримському мосту. Було пошкоджено як автомобільну частину переправи, так і залізничне полотно.

Після цього в Росії вперше визнали ускладнення логістики у сполученні з тимчасово окупованим Кримом. Віцепрем'єр Росії Андрій Нікітін заявив, що організовувати перевезення пасажирів і вантажів стало складніше, а російський уряд розглядає можливість обмеження руху мостом.

Міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що росіяни залучили водолазів для обстеження місця ураження. За оцінками української сторони, на демонтаж і відведення пошкодженої аркової конструкції можуть знадобитися кілька місяців.