Я получил эсэмэску, – командующий ВМС вспомнил, как узнал о поражении крейсера "Москва"

В первые месяцы полномасштабного вторжения Украина потопила флагман российского Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва". Алексей Неижпапа рассказал, как узнал об успешном попадании во вражеский корабль.

В интервью Натальи Мосейчук командующий ВМС подчеркнул, что после затопления крейсера для наших партнеров исчезла "красная линия". Они увидели, на что способны украинские силы, и решили увеличить помощь.

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"Хорошо горит"

По словам Алексея Неижпапы, первым об эффективном попадании в крейсер ему рассказал командующий шестого флота.

Когда мы попали в крейсер, я получил эсэмэску от командующего шестого флота. Он мне пишет: "Алексей, хорошо горит",

– вспоминает вице-адмирал.

Командующий говорит, что тогда он не знал, удалось ли поразить корабль, потому что не было соответствующих средств, которые бы позволили точно сказать, что происходит с "Москвой".

На сообщение коллеги Неижпапа ответил. Он написал ему: "Теперь твоя очередь".

"Эсэмэсками пошутили между собой в этот день", – рассказал военный.