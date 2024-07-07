Я получил эсэмэску, – командующий ВМС вспомнил, как узнал о поражении крейсера "Москва"
В первые месяцы полномасштабного вторжения Украина потопила флагман российского Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва". Алексей Неижпапа рассказал, как узнал об успешном попадании во вражеский корабль.
В интервью Натальи Мосейчук командующий ВМС подчеркнул, что после затопления крейсера для наших партнеров исчезла "красная линия". Они увидели, на что способны украинские силы, и решили увеличить помощь.
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"Хорошо горит"
По словам Алексея Неижпапы, первым об эффективном попадании в крейсер ему рассказал командующий шестого флота.
Когда мы попали в крейсер, я получил эсэмэску от командующего шестого флота. Он мне пишет: "Алексей, хорошо горит",
– вспоминает вице-адмирал.
Командующий говорит, что тогда он не знал, удалось ли поразить корабль, потому что не было соответствующих средств, которые бы позволили точно сказать, что происходит с "Москвой".
На сообщение коллеги Неижпапа ответил. Он написал ему: "Теперь твоя очередь".
"Эсэмэсками пошутили между собой в этот день", – рассказал военный.