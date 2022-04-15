Уничтожение "Москвы" и "Саратова" заставят Россию пересмотреть позицию в Черном море, – Британия

Украинская армия наносит ощутимые удары по надуманному Россией "военному величию". Два затопленных корабля, среди которых и флагман Черноморского флота "Москва", заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию на Черном море.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Он получил серьезные повреждения. Традиционно для России, тамошние власти сначала все отрицали, потом признали "пожар на корабле из-за взрывов боеприпасов", так и не указав, что стало их причиной. Вечером 14 апреля официально объявили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

Читайте также "Москва" пошла ко дну: почему громкое поражение в море станет невосполнимым для России

"Москва" стала вторым военным кораблем, затопленным украинскими военными во время войны. До этого 24 марта в порту Бердянска был подбит большой десантный корабль "Саратов"

Минобороны Великобритании убеждено, что такие потери заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море. Ведь "Москва", являясь флагманом Черноморского флота России, играла ключевую роль как командного судна, так и узла противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что корабль был спущен на воду еще в 1979 году, в 2021 году на "Москве" закончили масштабную реконструкцию.

Именно "Москва" осуществляла противовоздушную и противокорабельную защиту в Черном море для российских войск. С ее помощью планировали десант в Одесской области (должна была прикрывать войска вторжения), но этому помешала непогода.

Также не до конца известна судьба экипажа. Поскольку это флагманский корабль, на нем находился штаб командования флота.

Смотрите видео о том, что значит для России потеря "Москвы"