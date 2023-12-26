Использовали как паром: почему БДК "Новочеркасск" находился в Феодосии

В Воздушных силах 26 декабря отчитались об уничтожении российского БДК "Новочеркасск" в районе Феодосии. Этот корабль не случайно оказался там.

Об этом 24 Каналу отметил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что это существенная потеря для оккупантов и сейчас важно наблюдать, как они будут менять свою тактику.

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Работа БДК "Новочеркасск"

Феодосия – один из запасных портов для перевозки военных грузов, отметил Братчук. А БДК в Черном море россияне используют как паромы, поскольку Крымский мост – уже достаточно ненадежная незаконная конструкция.

"Сейчас трудно сказать были ли на борту БДК "Шахеды", очень хотелось бы, потому что детонировало изрядно. Мы понимаем, что это не просто БДК взрывался. Что именно там было – подтверждение будет от наших партизан впоследствии. Не думаю, что там был личный состав, хотя по тактико-техническим характеристикам должно было бы быть 87 членов экипажа", – сказал спикер.

Оккупанты начали использовать БДК как паромы после первого разрушения Крымского моста. Такие рейсы являются регулярными.

Что касается поставок, Крым – большой милитарный штаб для группировки "Днепр", которой командует генерал Теплинский, действующий на Херсонском направлении. Усиление этого контингента (речь идет о боевых машинах) происходит с помощью таких БДК,

– пояснил Братчук и привел статистику.

По его словам, в течение 2 месяцев оккупанты имели проблемы с количеством боевых машин в группировке "Днепр". Сейчас оно увеличилось в разы. Россияне пытаются перебрасывать технику через мост, но большая часть идет за счет БДК.

"В Крыму формируются две мотострелковые дивизии, которые будут скорее использованы на Херсонском направлении. Что бы враг не умудрялся делать – ничего не получается. Теплинский требует увеличения личного состава. Соответственно обеспечение подразделений должно происходить из России. По суше можно "влететь", а через Крым можно попробовать", – предположил спикер.

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