Куски обшивки "Новочеркасская" разбросаны по оккупированной Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии уничтожили десантный военный корабль "Новочеркасск". Обломки его обшивки лежат прямо в городе.

В ночь на 26 декабря стало известно об уничтожении российского корабля "Новочеркасск". Обломки его обшивки разбросаны по временно оккупированной Феодосии. 24 Канал.

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Удар был очень сильный

Куски обшивки уничтоженного корабля вошли в землю почти на метр, так что можно только представлять, насколько мощным был удар. Значительная часть обломков лежит вблизи порта.

Стоит отметить, что их размер достаточно велик.

Также в результате удара у многоэтажек рядом выбило окна.

Что это за корабль