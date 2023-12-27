В Феодосии собирают куски металла после взрыва, который уничтожил "Новочеркасск"
Источник:"Крым Реалии"
Ночь против 26 декабря во временно оккупированной Феодосии была шумной. В частности, оккупанты потеряли свой большой десантный корабль "Новочеркасск".
Журналисты рассказали, что в результате атаки по порту в городе собирают местами огромные обломки металла. Они расположены в основном в центре города.
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Что происходит в Феодосии после атаки
В Феодосии собирают куски металла после взрыва, в результате которого был поражен российский корабль "Новочеркасск",
– написало издание.
Их корреспондент добавил, что в результате взрывов на улицах в центральной части Феодосии изуродованы железные фрагменты, которые невозможно идентифицировать.
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Кроме того, в городе продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Ведь во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты окна и повреждены рамы окон.
Среди Феодосии собирают куски металла
Обломки после атаки врага по "Новочеркасску"
Украина уничтожила российский "Новочеркасск": коротко
- В ночь на 26 декабря Украина по тактической авиации Воздушных сил ударила крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск". Вражеское судно вместе с кораблем "УТС-150" последовали за "Москвой".
- Россия признала атаку на корабль. Известно, что на борту был личный состав врага. В телеграм-каналах писали о 77 людях на борту. Впоследствии российские СМИ написали, что 33 моряка якобы "пропали без вести", еще 23 – ранены и один – погиб.
- Центр стратегических коммуникаций сообщил, что на борту "Новочеркасска" находились "Шахеды". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что, вероятнее всего, груз, находившийся в БДК "Новочеркасск", мог быть предназначен для российского войска, находящегося в Крыму.