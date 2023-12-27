В Феодосии собирают куски металла после взрыва, который уничтожил "Новочеркасск"

Ночь против 26 декабря во временно оккупированной Феодосии была шумной. В частности, оккупанты потеряли свой большой десантный корабль "Новочеркасск".

Журналисты рассказали, что в результате атаки по порту в городе собирают местами огромные обломки металла. Они расположены в основном в центре города.

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Что происходит в Феодосии после атаки

В Феодосии собирают куски металла после взрыва, в результате которого был поражен российский корабль "Новочеркасск",

– написало издание.

Их корреспондент добавил, что в результате взрывов на улицах в центральной части Феодосии изуродованы железные фрагменты, которые невозможно идентифицировать.

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Кроме того, в городе продолжают фиксировать ущерб, нанесенный взрывом. Ведь во многих домах, расположенных вблизи порта, выбиты окна и повреждены рамы окон.



Среди Феодосии собирают куски металла





Обломки после атаки врага по "Новочеркасску"

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