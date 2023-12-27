Журналісти розповіли, що внаслідок атаки по порту в місті збирають подекуди величезні уламки металу. Вони розміщені переважно у центрі міста.
Дивіться також "Новочеркаськ" добили: все про знищення ворожого корабля у Феодосії
Що відбувається у Феодосії після атаки
У Феодосії збирають шматки металу після вибуху, внаслідок якого було вражено російський корабель "Новочеркаськ",
– написало видання.
Їхній кореспондент додав, що внаслідок вибухів на вулицях у центральній частині Феодосії понівечені залізні фрагменти, які неможливо ідентифікувати.
Дивіться також Після вибуху на "Новочеркаську" були пожежі: пошкоджені вокзал та порт, евакуювали 350 осіб
Окрім того, у місті продовжують фіксувати збитки, завдані вибухом. Адже у багатьох будинках, розташованих поблизу порту, вибиті шибки та пошкоджені рами вікон.
Посеред Феодосії збирають шматки металу
Уламки після атаки ворога по "Новочеркаську"
Україна знищила російський "Новочеркаськ": коротко
- У ніч проти 26 грудня Україна з тактичної авіації Повітряних сил вдарила крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Вороже судно разом з кораблем "УТС-150" пішли слідом за "Москвою".
- Росія визнала атаку на корабель. Відомо, що на борту був особовий склад ворога. У телеграм-каналах писали про 77 осіб на борту. Згодом російські ЗМІ написали, що 33 моряки нібито "зникли безвісти", ще 23 – поранені й один – загинув.
- Центр стратегічних комунікацій повідомив, що на борту "Новочеркаська" були "Шахеди". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що, найімовірніше, вантаж, який перебував у ВДК "Новочеркаськ", міг бути призначений для російського війська, яке перебуває у Криму.