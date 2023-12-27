Журналісти розповіли, що внаслідок атаки по порту в місті збирають подекуди величезні уламки металу. Вони розміщені переважно у центрі міста.

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Що відбувається у Феодосії після атаки

У Феодосії збирають шматки металу після вибуху, внаслідок якого було вражено російський корабель "Новочеркаськ",
– написало видання.

Їхній кореспондент додав, що внаслідок вибухів на вулицях у центральній частині Феодосії понівечені залізні фрагменти, які неможливо ідентифікувати.

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Окрім того, у місті продовжують фіксувати збитки, завдані вибухом. Адже у багатьох будинках, розташованих поблизу порту, вибиті шибки та пошкоджені рами вікон.

Посеред Феодосії шматки металу
Посеред Феодосії збирають шматки металу

Феодосія Новочеркаськ
Уламки після атаки ворога по "Новочеркаську"

Україна знищила російський "Новочеркаськ": коротко

  • У ніч проти 26 грудня Україна з тактичної авіації Повітряних сил вдарила крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Вороже судно разом з кораблем "УТС-150" пішли слідом за "Москвою".
  • Росія визнала атаку на корабель. Відомо, що на борту був особовий склад ворога. У телеграм-каналах писали про 77 осіб на борту. Згодом російські ЗМІ написали, що 33 моряки нібито "зникли безвісти", ще 23 – поранені й один – загинув.
  • Центр стратегічних комунікацій повідомив, що на борту "Новочеркаська" були "Шахеди". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що, найімовірніше, вантаж, який перебував у ВДК "Новочеркаськ", міг бути призначений для російського війська, яке перебуває у Криму.