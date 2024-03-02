У врага очень мощно пылает: Таврические десантники отбили штурм в районе Новомихайловки

В Донецкой области российские захватчики пытались штурмовать позиции наших десантников. Оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Так, вражеская пехота ликвидирована, а бронетехника – сожжена. Украинские военные показали кадры уничтожения агрессора, передает 24 Канал.

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Десантники 79 ОДШБр отбили штурм оккупантов

В 79 ОДШБр отметили, что Новомихайловка продолжает оставаться одним из самых горячих мест российско-украинского фронта. Агрессор прилагает максимум усилий, чтобы выбить Таврических десантников из этого населенного пункта.

Во время очередного штурма противник бросил в бой пехоту на бронетехнике, но это ему не помогло – вражеская пехота была уничтожена, бронетехника – сожжена,

– отметили в бригаде.

Добавили, что на видео можно увидеть результаты слаженной работы расчетов противотанковых ракетных комплексов, которые умелыми действиями остановили российскую бронетехнику, и подразделения ударных БПЛА, пилоты которого точными сбросами окончательно уничтожили ее.

Как Таврические десантники отбили вражеский штурм: смотрите видео