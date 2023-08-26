Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что Путин в этом случае проиграл как глава государства.

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Слово Путина ничего не значит

Как отметил Жирнов, попытка мятежа от Пригожина продемонстрировала, что никакого всенародного одобрения Путина нет. В тот момент никто не вышел, чтобы поддержать диктатора.

Кроме того, понятно, что не существует никакой партии "Единая Россия" с 1 миллионом представителей. Они совершенно ничего не сделали при попытке мятежа от Пригожина.

Пригожин показал, что все военные не поддерживают Путина. Никто его не защищал. Это было ужасно для Путина. А потом он допустил еще худшую ошибку. Не расправился с вагнеровцами как глава государства. Там должно было быть уголовное дело. Они взяли – и его прикрыли. Путин отлично понимает, что прикрыть уголовное дело невозможно. Он потерял лицо как глава государства,

– считает Жирнов.

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Но самое интересное, что потом Путин вообще встретился с вагнеровцами в Кремле. Хотя раньше называл их предателями. Это еще раз ясно демонстрирует, что слово Путина вообще ничего не значит.

Он говорил, что никогда не поменяет конституцию. И поменял. Говорил, что никогда не сменит пенсионный возраст. Сменил. И таких эпизодов можно еще 250 штук отыскать. Слово Путина ничего не стоит,

– заметил Жирнов.

Уничтожение Пригожина: коротко