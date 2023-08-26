Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін у цьому випадку програв як глава держави.

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Слово Путіна нічого не значить

Як наголосив Жирнов, спроба заколоту від Пригожина продемонструвала, що ніякого всенародного схвалення Путіна немає. На той момент ніхто не вийшов, щоб підтримати диктатора.

Окрім цього, зрозуміло, що не існує ніякої партії "Єдіная Расія" з 1 мільйоном представників. Вони абсолютно нічого не зробили під час спроби заколоту від Пригожина.

Нарешті Пригожин показав, що усі військові не підтримують Путіна. Ніхто його не захищав. Це було жахливо для Путіна. А потім він припустився ще гіршої помилки. Не розправився з вагнерівцями як глава держави. Там мала бути кримінальна справа. Вони взяли – і її прикрили. Путін прекрасно розуміє, що прикрити кримінальну справу неможливо. Він втратив обличчя як глава держави,

– вважає Жирнов.

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Але найцікавіше, що згодом Путін взагалі зустрівся із вагнерівцями в Кремлі. Хоч раніше називав їх зрадниками. Це ще раз чітко демонструє, що слово Путіна взагалі нічого не значить.

Він казав, що ніколи не змінить конституцію. І змінив. Казав, що ніколи не змінить пенсійний вік. Змінив. І таких епізодів можна ще 250 штук знайти. Слово Путіна нічого не вартує,

– зауважив Жирнов.

Знищення Пригожина: коротко