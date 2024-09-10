В последнее время Силы обороны уничтожают все больше разведывательных БпЛА врага, – Лиховий

Представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что в последнее время Вооруженные Силы Украины уничтожают все больше разведывательных БПЛА российского войска.

За вчерашние сутки было поражено 12 таких дронов. Об этом Лиховой рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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ВСУ уничтожают разведывательные дроны врага

Лиховий высказался относительно поражения российских крупных беспилотников оперативно-тактического уровня. Он отметил, что не секрет, что обстрелы российские и артиллерии, и ракетные и часто FPV-дронами, приходят после того, как российские БПЛА типа "Крыло" проведут разведку и предоставят разведывательные данные тем, кто наносит это поражение.

В последнее время нашим подразделениям удается значительно чаще поражать эти дроны разведчики,

– отметил Лиховий

Он рассказал, что за вчерашние сутки таких БПЛА поражено 12 единиц сразу. Причем, что 7 из них поражены FPV-дронами. То есть, как указал Лиховой, наши операторы БПЛА все больше осваивают возможность поражать российские беспилотники FPV-дронами и эта статистика постоянно растет.