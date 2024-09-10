За вчорашню добу було уражено 12 таких дронів. Про це Лиховій розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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ЗСУ нищать розвідувальні дрони ворога

Лиховій висловився щодо ураження російських великих безпілотників оперативно-тактичного рівня. Він зазначив, що не секрет, що обстріли російські і артилерії, і ракетні і часто FPV-дронами, приходять після того, як російські БпЛА типу "Крило" проведуть розвідку і нададуть розвідувальні дані тим, хто завдає цього ураження.

Останнім часом нашим підрозділам вдається значно частіше вражати ці дрони розвідники,

– наголосив Лиховій

Він розповів, що за вчорашню добу таких БпЛА уражено 12 одиниць одразу. При чому, що 7 із них уражені FPV-дронами. Тобто, як вказав Лиховій, наші оператори БпЛА все більше опановують можливість уражати російські безпілотники FPV-дронами і ця статистика постійно зростає.