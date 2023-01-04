Разведка отслеживала эту колонну еще от российской границы, – Жданов об ударе по Макеевке
Россия начала масштабные перебрасывания на фронт военных, которых призвали во время "частичной" мобилизации осенью 2022 года. Именно по расположению таковых в Макеевке и ударил украинский HIMARS.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он прокомментировал версии того, что могло привести к столь огромным потерям со стороны врага.
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Как ВСУ узнали о россиянах в Макеевке
Прежде всего специалист вспомнил версию российского министерства обороны о том, что ВСУ якобы отследили большое количество телефонов с геолокацией. Он выразил сомнения в правдоподобии этой версии.
Прежде всего, чтобы запилинговать координаты, нужно иметь доступ к вузам связи. А они там уже как 8 лет эксплуатируются российскими операторами,
– подчеркнул Олег Жданов.
По его словам, у Украины нет доступа к этому оборудованию. Кроме того, если использовать радиолокационные станции для разведки, то у Украины нет станций, которые бы "видели" на такую большую глубину, чтобы "увидеть" эти мобильные телефоны.
Олег Жданов о причинах инцидента в Макеевке: смотрите видео
"Поэтому самая вероятная версия - это наша разведка. Наша или наших партнеров. Более того, я уже говорил, что мы эту колонну отслеживали фактически от границы с Россией", – заявил военный эксперт.
Итак, резюмирует он, разведка прекрасно видела, куда шла и где остановилась эта колонна с русскими мобилизованными военными.
Инцидент в Макеевке: главное
- ВСУ прямо в новогоднюю ночь "поздравили" врага с праздником, нанеся удар по Макеевке, где было значительное скопление российской техники и живой силы. Оккупанты расположились в общежитии местного ПТУ – прямо в одном здании с собственным складом боеприпасов.
- Российское минобороны сначала заверило, что в результате "салюта" ликвидированы только 63 российских военных. Но уже впоследствии враг признал, что число жертв выше – 89 человек, в том числе заместитель командира полка полковник Бачурин.
- Впрочем, реальные потери России могут быть значительно выше – в разы, а то и в десяток раз. По разным данным российских пабликов, близких к армии, там могли находиться более 600 мобилизованных россиян.