Очередной потерей врага в море стало уничтожение корабля "Сергей Котов". Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что успешные удары Украины практически вытеснили врага с оккупированного полуострова.
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Что не так с базами в Туапсе и Новороссийске
Стратегическое преимущество Украины заключается в том, что нам удалось вытеснить остатки российского флота с оккупированного Крымского полуострова, в частности из бухт Севастополя и Феодосии.
Еще наверное со времен царской России именно Крымский полуостров разрабатывали не только для содержания флота, но и для его ремонта,
– отметил Петр Черник.
Видимо, все хорошо понимают, что когда ракета выходит из спускового контейнера на корабле, то она своей струей газа осуществляет колоссальное давление на узлы, механизмы – все это надо бесконечно долго ремонтировать.
Полноценных баз для этого, например, в Туапсе или Новороссийске – нет. Для того, чтобы там все построить понадобятся годы, даже если россияне будут очень стараться,
– отметил военный эксперт.
Поэтому сейчас можно говорить о том, что происходит общая стратегическая ревизия остатков флота не только в боевой компоненте, но и в ремонтной также.
Украина уничтожила корабль "Сергей Котов": что известно
- Дроны ГУР 5 марта атаковали судно оккупантов, которое находилось в акватории Черного моря. Его уничтожили с помощью морских дронов Magura V5 в районе Керченского пролива. Экипаж такого корабля составляет 80 человек, а его стоимость – 65 миллионов долларов.
- Корабль был новым, его спустили на воду только в 2021 году после четырех лет строительства. Всего из корветов такого типа к Черноморскому флоту присоединились только 4, но три из них уже были поражены. Этот корабль планировали оборудовать зенитно-ракетными комплексами, чтобы усилить ПВО Крыма.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что судно было уничтожено в территориальных водах Украины с помощью отечественного вооружения. Он добавил, что такая судьба постигнет все корабли, которые будут заходить на нашу территорию. По его словам, весна для оккупантов должна быть "очень горячей".