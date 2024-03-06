Очередной потерей врага в море стало уничтожение корабля "Сергей Котов". Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что успешные удары Украины практически вытеснили врага с оккупированного полуострова.

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Что не так с базами в Туапсе и Новороссийске

Стратегическое преимущество Украины заключается в том, что нам удалось вытеснить остатки российского флота с оккупированного Крымского полуострова, в частности из бухт Севастополя и Феодосии.

Еще наверное со времен царской России именно Крымский полуостров разрабатывали не только для содержания флота, но и для его ремонта,

– отметил Петр Черник.

Видимо, все хорошо понимают, что когда ракета выходит из спускового контейнера на корабле, то она своей струей газа осуществляет колоссальное давление на узлы, механизмы – все это надо бесконечно долго ремонтировать.

Полноценных баз для этого, например, в Туапсе или Новороссийске – нет. Для того, чтобы там все построить понадобятся годы, даже если россияне будут очень стараться,

– отметил военный эксперт.

Поэтому сейчас можно говорить о том, что происходит общая стратегическая ревизия остатков флота не только в боевой компоненте, но и в ремонтной также.

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