Все взаимосвязано: в ВМС сказали, как уничтожение российских кораблей приближает деоккупацию Крыма

Украина постепенно выбивает один за другим российские корабли в Черном море. Важнейшим в этом контексте было потопление крейсера "Москва".

Об этом 24 Каналу рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что уничтожение крейсера "Москва" было чрезвычайно мощным ударом по России.

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Уничтожение кораблей приближает деоккупацию Крыма

Как отметил Плетенчук, уничтожение "Москвы" фактически позволило изменить ситуацию у украинских берегов. Враг понял, что подходить к нашему побережью опасно. Хотя это произошло не после первого раза. Они потеряли еще один корабль в том же районе, где и "Москву", после чего перестали туда приплывать.

"Москва" могла вести радиолокационную разведку; прикрывать всю корабельную группировку системами ПВО. На борту были серьезные образцы вооружения. Среди них – 16 пусковых установок для ракет.

Уничтожение "Москвы" также позволило вернуть контроль над гражданским судоходством в акватории Черного моря. На морские пути приходится около 90% экспорта Украины. Очень важно иметь эти пути, учитывая блокады, которые любят осуществлять различные польские фермеры.

Без контроля в Черном море также будет сложно вернуть Крым. Они сейчас размещают мобильные платформы для запуска баллистики. Мы не даем им использовать морские платформы; носители крылатых ракет. Поэтому они вынуждены делать это с территории оккупированного Крыма. Все это взаимосвязано,

– сказал Плетенчук.

Потери России: кратко