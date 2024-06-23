Эффектное уничтожение российских ЗРК "Панцирь-С1": военная сводка от Свитана

ВСУ удалось уничтожить российские ЗРК "Панцирь-С1". Это одна из первых целей для ликвидации, что есть на вооружении у российской армии.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что ПВО врага нужно уничтожать для того, чтобы получить преимущество в воздухе.

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Как Украина уничтожает российские ЗРК

Свитан отметил, что "Панцирь-С1" закрывает от ракет территорию радиусом 20 километров. У него есть 12 ракет и 2 пушки, то есть, он может работать как "зенитка". Он очень мобильный, поэтому его уничтожать приходится фактически в режиме онлайн.

У нас есть достаточное количество БПЛА-разведчиков, которые могут висеть несколько часов и над территорией России, в том числе, корректировать огонь. К сожалению, у нас пока есть разрешение на удары оружием всего на 80 километров. Было бы хорошо, чтобы были уничтожены и на 300-километровой дальности аэродромы, с которых Су-34 взлетают,

– отметил летчик-инструктор.

Чем Украина уничтожает вражеские системы ПВО

По словам полковника запаса ВСУ, Силы обороны Украины могут уничтожать вражеские системы ПВО различным оружием. Есть HIMARS с ракетами на 80 километров. Есть БПЛА, которые, между прочим, ЗРК не видят, ведь у них очень маленькая отражающая поверхность.

"Кроме того, мы уже несколько лет, можно об этом говорить, потому что россияне это показывают, бьем по России ракетами HARM. Видно по углу атаки на российские ПВО системы ракеты HARM. Это противорадиолокационные ракеты. Скорее всего, нам дали разрешение работать по российской территории этим оружием", – подчеркнул военный эксперт.