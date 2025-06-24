Вблизи побережья Херсонщины уничтожили российский катер с десантом: военные показали видео
- Украинские военные уничтожили российский катер Черноморского флота с десантом вблизи Херсонской области.
- Военно-Морские Силы ВСУ опубликовали видео поражения вражеской цели 24 июня.
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. Вблизи побережья Херсонской области уничтожен очередной катер Черноморского флота России.
Соответствующее видео во вторник, 24 июня, опубликовали Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, передает 24 Канал.
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Уничтожение российского десанта
Недавно украинские бойцы уничтожили российский катер с десантом, который двигался вдоль западного побережья Херсонщины.
Спасибо военным морякам за хорошую работу. Вместе к победе!
– отметил командующий ВМС Алексей Неижпапа.
Защитники показали поражение цели: смотрите видео
Напомним, недавно агенты военного партизанского движения "Атеш" рассказали о конфликте во время ротации россиян на Кинбурнской косе. Бойцы 337-го десантно-штурмового полка застрелили четырех "казачков" из бригады "Дон" и сбросили их тела в море.
Интересно, что это формирование десантников уже участвовало в боях на местности в конце 2023 года. Тогда оккупанты понесли серьезные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также слабой подготовки личного состава.